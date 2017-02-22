En eğlenceli ikili: Sony Xperia XZ ve PlayStation4

Sony’nin PS4 Remote Play (Uzaktan Oynatma) özelliği ile oyununuza Xperia XZ ile devam edin, nerede oyun oynayacağınıza siz karar verin!

Teknoloji - 22 Şubat 2017 10:39

Sony Mobile’ın kamera özellikleri ile göz dolduran en yeni amiral gemisi Xperia XZ, PS4 ile en eğlenceli deneyimi sunmak için geliyor. Xperia XZ, Sony’nin Remote Play1 özelliği ile PS4 konsolunuza erişip ev içinde aynı Wi-Fi ile PS4’e bağlanarak istediğiniz odada en sevilen oyunlarınızı oynamanıza olanak sağlıyor. Böylece evde oyun oynarken televizyona bağlı kalma zorunluluğu sona eriyor.



Xperia XZ, PS4’ün ikinci ekranı gibi kullanılabilmesinin yanında Sony BRAVIA TV teknolojilerine sahip 5,2 inç kavisli Full HD ekranı ile her şeyi canlı detaylarla görmenizi sağlarken yüksek bir oyun kalitesi sunuyor.



Kurulumu çok kolay olan Xperia XZ ve PS4 entegrasyonu için telefonunuzun evin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olduktan sonra Google Play’dan Remote Play uygulamasını indirmeniz yeterli oluyor. Sonrasında PS4 Uzaktan Oynatma özelliği ile oyunların eğlenceli dünyasında kaybolacaksınız.

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