En tehlikeli bağımlılık yemekolizm

Yemek yemeği çok seviyorum deyip geçmeyin, alkolizmden bile daha tehlikeli bir bağımlılıkla karşı karşıya olabilirsiniz. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy yemekolizmin çaresinin sadece diyet yapmak olmadığını söylüyor.

Sağlık - 14 Ocak 2017 09:00

Tıpkı bir madde bağımlısının kendisini iyi hissetmek için bağımlısı olduğu maddeyi kullanması gibi, bedeni ve kilosu ile barışık olmayan insan da beslenmek için değil, kendisini iyi hissetmek için yer. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, “Yemekolizm, insan ruhunun hastalığıdır ve tek başına diyet ile sorun çözülemez” uyarısında bulunuyor.



Yara bandı nasıl üstünü örttüğü yarayı iyileştirmezse, diyetlerde altta yatan acıları ve incinmeleri yok edemez.



“Yemekolizmin tedavisi alkol ve diğer madde bağımlılıklarından çok daha zordur” diyen Şensoy, “Çünkü bağımlısı olduğunuz diğer maddeleri bırakabilirsiniz. Ama yiyecekten tümüyle vazgeçmek olası değildir ve olanaksızdır da” tespitinde bulunuyor.



Yemekolizm çok hızlı ilerler



Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy konu hakkında şu uyarılarda bulunuyor: Yemekolik kendini güçsüz hisseder. Yiyecek ondan güçlüdür. Çünkü onu kontrol altına almıştır; çok yese de az yese de... Yemekoliklik çok acı verici ve yüzeyden bakıldığında, insanın kendi kendini mahvettiği bir etkinliktir. Yemekoliklik semptomu çok hızlı gelişir ve insanı acı verecek kadar sarar.



Yemekoliklik nedir?



Fiziksel bakımdan acıkmadan yemek, ya diyet yapmanın ya da tıka basa yemenin gizlediği, yiyecek karşısında kontrolün kaybedildiği duygusu, zamanın çoğunu yemek ve şişmanlık hakkında düşünüp, kaygılanmakla geçirmek, vücudunuzla ilgili berbat şeyler hissetmek.



Bedenin hapsinden kurtulmak için düşüncelerin hapsinden kurtulmak gerekiyor. Tedavi için önce teşhis gereklidir. Kilo sorunlarınızın bir sonucudur, sorunlarınızın nedeni değil.



Yemekolizmden nasıl kurtuluruz?



Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy kişinin yemekolizmden kurtulması için şu bilgileri veriyor: Yemekolizmi durdurmak için ilk adım gerçekten aç olup olmadığınızı kendinizi durdurup sordurmaktır. Bu sorunun cevabı hayır ise gereken bir bardak su içmektir. Öte yandan sorunun cevabı evet ise bekleyip ne kadar aç olduğunuzu değerlendirmektir. Açlık krizlerini değerlendirmek önemlidir.



Yemekolizm ile başa çıkmak için bir yemek günlüğü tutulmalı, ne zaman ve ne yenildiği ile beraber, yeme isteği sırasındaki duygu da yazılmalıdır. Duyguların ve düşüncelerin rahatça yazıya dökülebileceği bir zaman dilimi ayrılmalıdır.

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