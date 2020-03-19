Ender Saraç karantinaya alındı!

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlandı. Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.Benan Saraç şunları söyledi: "Biliyorsunuz ki, şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "