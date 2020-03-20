Ender Saraç’ın corona virüsü test sonuçları çıktı!

Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın test sonuçları çıktı.

20.03.2020 13:12 Sosyete

Ender Saraç’ın corona virüsü test sonuçları çıktı! Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.


Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Dr. Ender Saraç, çok iyi olduğunu söyledi.

İşte Saraç'ın o açıklaması;

'Bomba gibiyim kahkahalarla gülüyorum çıkan haberlere. Ben hekim olarak örnek olmak istemiştim, nasıl davranılması gerektiği konusunda. Her şey iyi bomba gibiyim. Daha sonra detaylı açıklama yapacağım'
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