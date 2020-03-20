Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Dr. Ender Saraç, çok iyi olduğunu söyledi.
İşte Saraç'ın o açıklaması;
'Bomba gibiyim kahkahalarla gülüyorum çıkan haberlere. Ben hekim olarak örnek olmak istemiştim, nasıl davranılması gerektiği konusunda. Her şey iyi bomba gibiyim. Daha sonra detaylı açıklama yapacağım'
Ender Saraç’ın corona virüsü test sonuçları çıktı!
Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın test sonuçları çıktı.
20.03.2020 13:12 Sosyete