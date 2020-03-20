Ender Saraç’ın corona virüsü test sonuçları çıktı!

Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Dr. Ender Saraç, çok iyi olduğunu söyledi.İşte Saraç'ın o açıklaması;'Bomba gibiyim kahkahalarla gülüyorum çıkan haberlere. Ben hekim olarak örnek olmak istemiştim, nasıl davranılması gerektiği konusunda. Her şey iyi bomba gibiyim. Daha sonra detaylı açıklama yapacağım'