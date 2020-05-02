Enes Batur, Youtube'da zirveyi bakın kime kaptırdı?

Enes Batur, Youtube Türkiye'de en fazla abone sayısına ulaşan kullanıcıydı. Uzun süredir zirvede yer alan Batur, yılbaşına özel olarak Youtube tarafından hazırlanan videoda yer almayı başaran tek Türk olmuştu.Fakat Enes Batur, YouTube Türkiye'deki en yüksek aboneye sahip olan 'bireysel' kanal unvanını kaptırdı. Batur'u, ‘Oyuncak Avı’ isimli bir çocuk kanalı geçti. 'Oyuncak Avı' 14.2 milyon aboneye sahip.