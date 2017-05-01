Romanya’da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na katılan Ordu Özel Altaş Koleji öğrencisi öğrencisi Enes Tanrıverdi, 13 yaş genel kategorisinde 7.5 puan kazanarak dünya birincisi oldu.
Romanya’dan Ordu’ya dünya şampiyonu olarak dönen Enes Tanrıverdi, Ordu-Giresun Havalimanı’nda büyük coşkuyla karşılandı.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş ve okul yöneticileri ile yakınları tarafından karşılanan Enes Tanrıverdi, dünya şampiyonu olarak hedefine ulaştığını, çok mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: sozcu.com.tr
Enes Tanrıverdi, satrançta dünya şampiyonu oldu
Ordu Özel Altaş Koleji öğrencisi 13 yaşındaki Enes Tanrıverdi, Romanya'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda, 13 yaş genel kategorisinde dünya birincisi oldu.Diğer Sporlar - 01 Mayıs 2017 20:26
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Enes Tanrıverdi, satranç
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
- Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
- Bursa'da şampiyonluk yemeği!
- Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
- VakıfBank'ın şampiyonluk hikayesi!
- Göztepe'den hentbolda dev adım!
- VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu
- Halkbank finalde!
- Türkiye Bocce Şampiyonası başladı!
- Amasya Taşova YİBO: 26 - Beşiktaş Mogaz: 33