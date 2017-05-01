Enes Tanrıverdi, satrançta dünya şampiyonu oldu

Ordu Özel Altaş Koleji öğrencisi 13 yaşındaki Enes Tanrıverdi, Romanya'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda, 13 yaş genel kategorisinde dünya birincisi oldu.

Diğer Sporlar - 01 Mayıs 2017 20:26
Enes Tanrıverdi, satrançta dünya şampiyonu oldu
Romanya’da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na katılan Ordu Özel Altaş Koleji öğrencisi öğrencisi Enes Tanrıverdi, 13 yaş genel kategorisinde 7.5 puan kazanarak dünya birincisi oldu.

Romanya’dan Ordu’ya dünya şampiyonu olarak dönen Enes Tanrıverdi, Ordu-Giresun Havalimanı’nda büyük coşkuyla karşılandı.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş ve okul yöneticileri ile yakınları tarafından karşılanan Enes Tanrıverdi, dünya şampiyonu olarak hedefine ulaştığını, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: sozcu.com.tr
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