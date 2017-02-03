Enflasyon beklentiyi aştı

Enflasyon 2017 yılına beklentilerin üzerinde arttı. Ocak ayı ayında bir önceki aya göre yüzde 2.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.46 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.76 artış gerçekleşti.

Yaşam - 03 Şubat 2017 10:35
Enflasyon beklentiyi aştı
TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4.66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4.25, ulaştırmada yüzde 3.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.39 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 6.99 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6.99 oranında düşüş gerçekleşti.

En fazla artış yüzde 22.90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 15.61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.74, sağlık yüzde 12.13, eğitim yüzde 9.43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 3.89 ile TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde11.07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Enflasyon, 2017, ocak

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