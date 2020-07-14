Engin Akyürek cephesinde yeni gelişme!

Neslihan Atagül'le başrolleri paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisiyle adından söz ettiren Engin Akyürek cephesinden yeni bir haber geldi. Yurtdışında da oldukça fazla hayranı bulunan oyuncu geçtiğimiz yıllarda 'Sessizlik' ismini verdiği bir kitap çıkarmıştı. Milliyet Cadde yazarlarından Ali Eyüboğlu’nun verdiği bilgiye göre, bu kitap İspanyolca’ya çevrilecek.Alınan bu önemli karar oyuncu adına da son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güney Amerika’da çok sevilen ünlü oyuncunun kitabının İspanyolca yayınlanmasının bu bölgedeki hayranları tarafından oldukça ilgi göreceği konuşuluyor.