Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek'le birlikte Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu başrolü paylaşıyordu. Fakat Neslihan Atagül'ün 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na yakalanmasıyla işler değişti. Güzel oyuncu sağlık sebeplerini gerekçe göstererek, doktorunun da tavsiyesi üzerine diziden ayrıldı.
Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından senaryo baştan aşağı değişti ve Uraz Kaygılaroğlu da 'Sefirin Kızı'na veda etti. Engin Akyürek'ün yeni partneri ise Tuba Büyüküstün oldu.
Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ü kadrosuna dahil eden dizi, beklenen reytinge ulaşamadı ve dün akşam final yaptı.
Engin Akyürek, son bölüm yayınlandıktan sonra Instagram sayfasından bir teşekkür mesajı paylaştı. Yapım ekibinden, rol arkadaşlarına kadar hemen herkese tek tek teşekkür eden Akyürek'in, Neslihan Atagül'ü ve Uraz Kaygılaroğlu'nu anmaması dikkatlerden kaçmadı.
Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nu es geçti!
Sefirin Kızı dün akşam ekrana gelen bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, teşekkür paylaşımında set çalışanlarından oyunculara kadar herkese teşekkür etti. Fakat eski partnerleri Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu'nu es geçti. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı'ndan ayrılmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etmek durumunda kalmıştı.
12.05.2021 17:41 Magazin