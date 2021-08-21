Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş'tan beklenen selfie!

Engin Akyürek, yakın dostu Tolga Sarıtaş'la Netflix'te yayınlanacak olan 'Yolun Açık Olsun' isimli film için kamera karşısına geçti. İkili bir aydır setteydi. Filmin çekimleri bugün sona erdi. Engin Akyürek, çekimlerin tamamlandığını Tolga Sarıtaş'la çektikleri bir selfie'yle duyurdu.Akyürek'in "Paydos" notuyla paylaştığı kare sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İkilinin mutluluk saçan pozuna hayranlardan gelen yorumlar da dikkat çekiciydi.Bir twitter kullanıcısı şöyle yazdı: “Ve sonunda beklediğimiz selfie geldi. Bir milyon dolarlık selfie’si… İki efsane, iki tekrar edilemez ve iki arkadaş… Yolunuz hep açık , başarınız kalıcı , dostluğunuz daimi olsun, sabırsızlıkla bekliyoruz .”