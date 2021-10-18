Engin Akyürek'e anlamlı doğum günü hediyesi!

Haziran ayında başlayan kampanyaya Arjantin’den Mısır’a, Peru’dan İspanya’ya, Brezilya’dan Fransa’ya, Yunanistan’dan İran’a, Almanya’dan Endonezya’ya, Meksika’dan İtalya’ya, ABD’den Hindistan’a, Macaristan’dan Norveç’e, Kuzey Afrika’dan İsviçre’ye kadar dünyanın dört bir yanından insanlar destek verdi. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak.Sevilen oyuncu Engin Akyürek’in hayranları, oyuncunun yeni yaşını eğitimde fırsat eşitliğine destek vererek kutladı. Hayranlar, geçtiğimiz haziran ayında başlattıkları bağış kampanyasıyla 158 yıldır babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar sekiz yıl tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıyan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek verdi. Dünyanın dört bir yanından Engin Akyürek hayranlarının desteklediği kampanya neticesinde Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderine katkı sağlandı.Ünlü oyuncu Engin Akyürek, 14 Ekim Perşembe günü dijital ortamda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla bir araya gelerek bu anlamlı kampanya için tüm hayranlarına teşekkür etti.Darüşşafaka Cemiyeti’nin “eğitimde fırsat eşitliği” misyonunun, sanat dünyasındaki önde gelen destekçilerinden olan Engin Akyürek, 2018 yılında piyasaya çıkan ve 7. baskısını yapan “Sessizlik” isimli kitabının gelirini de Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamakta.