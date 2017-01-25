Engin Akyürek’e Peru’dan ödül!
Fahriye Evcen ile 'Ölene Kadar' dizisinde rol alan Engin Akyürek ödüle doymuyor.Magazin - 25 Ocak 2017 12:18
Geçtiğimiz yıl Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Akyürek Emmy'ye de aday olmuş hatta finale kadar yükselmişti. Akyürek bu yıla da ödülle başladı. Başarılı oyuncu Peru'da düzenlenen ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen Latina Turkish Awards'ta, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Engin Akyürek
MAGAZİN HABERLERİ
- Can Bonomo, Öykü Karayel'le aşk mı yaşıyor?
- İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim
- İsimsizler yakında!
- Sinem Kobal: Burası yeri değil!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Sezen Aksu'dan ‘Yıldızlar Şahidim’ dizisine özel şarkı!
- Efsane ile tanışmaya son 3 gün!
- Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Los Angeles'ta evleniyor!
- Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un aşkına övgüler yağdırmış!
- Vezir Parmağı'nın galası yapıldı!