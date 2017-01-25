Engin Akyürek’e Peru’dan ödül!

Magazin - 25 Ocak 2017 12:18

Geçtiğimiz yıl Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Akyürek Emmy'ye de aday olmuş hatta finale kadar yükselmişti. Akyürek bu yıla da ödülle başladı. Başarılı oyuncu Peru'da düzenlenen ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen Latina Turkish Awards'ta, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.