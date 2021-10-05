Engin Akyürek'in 'Kaçış' dizisindeki partneri belli oldu!

Engin Akyürek'in Same Film ve 03 Medya’nın ortaklığında, Güneydoğu’da çekilecek olan "Kaçış" isimli dizideki partneri İrem Helvacıoğlu oldu.Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu’nun değişim yaşayacağı da gelen bilgiler arasında…Merakla beklenen dizi Disney Plus’ta yayınlanacak.