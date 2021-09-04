Engin Akyürek’in yeni dizisinin detayları belli oldu!

Star TV'de yayınlanan “Sefirin Kızı” dizisi bittikten sonra Netflix için çekilen “Yolun Açık Olsun” filminde Tolga Sarıtaş’la başrolü paylaşan Engin Akyürek’in yeni projesinin detayları belli oldu. Yakışıklı oyuncunun "Kaçış" ismiyle yayınlanacak olan bir dizide rol alacağı öğrenildi.Bir dijital platformda yayınlanan olan "Kaçış"ın ilk sezonu sekiz bölüm sürecek. Şimdiden merak uyandıran diziyi başarılı yönetmenlerimizden Yağız Alp Akaydın çekecek, senaryosunu ise Ali Doğançay kaleme alacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin çekimlerinin ekim ayında başlayacağı öğrenildi.