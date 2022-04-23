Sabah saatlerinde yapılan bu açıklamanın hemen ardından Netflix de elindeki kozu piyasaya sürdü ve Engin Akyürek’le Tolga Sarıtaş’ı buluşturan “Yolun Açık Olsun” filmini 23 Mayıs’ta yayınlayacağını duyurdu.
Engin Akyürek’li iki proje peş peşe!
Netflix, Disney Plus'ın Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ı duyurmasının hemen ardından attığı adımla dikkat çekti.
23.04.2022 17:07 Magazin
Sabah saatlerinde yapılan bu açıklamanın hemen ardından Netflix de elindeki kozu piyasaya sürdü ve Engin Akyürek’le Tolga Sarıtaş’ı buluşturan “Yolun Açık Olsun” filmini 23 Mayıs’ta yayınlayacağını duyurdu.