Engin Akyürek’li iki proje peş peşe!

Netflix, Disney Plus'ın Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ı duyurmasının hemen ardından attığı adımla dikkat çekti.

23.04.2022 17:07 Magazin

Engin Akyürek’li iki proje peş peşe!
14 Haziran öncesi ilk resmi basın bültenini yayınlayan Disney, lansman projesini duyurdu ve Engin Akyürek’li “Kaçış” dizisini yayınlayacağını açıkladı.

Sabah saatlerinde yapılan bu açıklamanın hemen ardından Netflix de elindeki kozu piyasaya sürdü ve Engin Akyürek’le Tolga Sarıtaş’ı buluşturan “Yolun Açık Olsun” filmini 23 Mayıs’ta yayınlayacağını duyurdu.
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