Engin Akyürek’li Kaçış dizisinin setinden kötü haber

Engin Akyürek'li Kaçış dizisinin setinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

29.01.2022 19:14 Dizi Galeri

Engin Akyürek’li Kaçış dizisinin setinden kötü haber Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği “Kaçış” dizisinin Antep çekimleri sürüyor. Disney Plus için O3 Medya’nın çektiği dizi Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu’nu buluşturmuştu. Hikâyesi de Engin Akyürek’e ait olan dizide ayrıca Levent Ülgen, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Sezgin Uzunbekiroğlu ve Adem Yılmaz da önemli rolleri oynuyor.

Engin Akyürek'ten dikkat çeken karavan pozu!

Engin Akyürek'ten dikkat çeken karavan pozu!



Geçen günlerde yaşanan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan ve sete çıkamayan ekip bir yandan da koronayla mücadele ediyor. Ekipte sık sık yaşanan korona vakaları çalışma şartlarını zora sokuyor.

Engin Akyürek'e anlamlı doğum günü hediyesi!

Engin Akyürek'e anlamlı doğum günü hediyesi!



Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren Engin Akyürek korona oldu. Başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Ekip şu günlerde karantinada olan Akyürek’siz sahneleri çekiyor.

Engin Akyürek'in 'Kaçış' dizisindeki partneri belli oldu!

Engin Akyürek'in 'Kaçış' dizisindeki partneri belli oldu!
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