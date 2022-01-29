Engin Akyürek’li Kaçış dizisinin setinden kötü haber

Engin Akyürek'ten dikkat çeken karavan pozu!
Geçen günlerde yaşanan kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan ve sete çıkamayan ekip bir yandan da koronayla mücadele ediyor. Ekipte sık sık yaşanan korona vakaları çalışma şartlarını zora sokuyor.
Engin Akyürek'e anlamlı doğum günü hediyesi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Mehmet adlı savaş muhabirine hayat veren Engin Akyürek korona oldu. Başarılı oyuncunun hastalığı hafif atlattığı öğrenildi. Ekip şu günlerde karantinada olan Akyürek’siz sahneleri çekiyor.
Engin Akyürek'in 'Kaçış' dizisindeki partneri belli oldu!