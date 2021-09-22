Engin Akyürek’ten bir ilk geliyor!

Engin Akyürek dijital bir mecrada yayınlanacak olan "Kaçış" dizisiyle yakında sevenleriyle bir araya gelecek. Dizinin hazırlık çalışmaları devam ederken çekimlerin 15 Ekim’de Gaziantep’te başlayacağı ve 10 ile 12 hafta arası süreceği öğrenildi.Akyürek’in Same Film ve 03 Medya’nın ortak çekeceği dizide bir ilke imza attığı ortaya çıktı. "Sessizlik" adlı kitabı büyük ilgi gören yakışıklı oyuncunun “Kaçış” dizisinin hikâyesinin de sahibi olduğu ortaya çıktı."Kaçış"ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizide Akyürek'e eşlik edecek isim ise hala merak konusu.