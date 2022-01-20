Same Film ile O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı “Kaçış” dizisinin çekimlerine hazırlanan Engin Akyürek sevimli dostuyla karavanda verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Akyürek'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
İşte o kare:
Engin Akyürek'ten dikkat çeken karavan pozu!
Engin Akyürek, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak hayranlarını sevindirmişti. Ara ara çektirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu kez sevimli dostuyla karavanda poz verdi.
20.01.2022 19:23 Magazin