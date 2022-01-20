Engin Akyürek'ten dikkat çeken karavan pozu!

Same Film ile O3 Medya’nın Disney Plus için hazırladığı “Kaçış” dizisinin çekimlerine hazırlanan Engin Akyürek sevimli dostuyla karavanda verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Akyürek'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.İşte o kare: