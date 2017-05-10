Engin Akyürek'ten sürpriz anlaşma! Ekrana geri dönüyor!

Magazin - 10 Mayıs 2017 20:00

Fahriye Evcen’le başrolünü oynadığı son dizisi “Ölene Kadar”ın ekran ömrü kısa süren Engin Akyürek’in yeni projesi merak konusu olmuştu.Yapımcıları peşinde koşturan ve astronomik teklifler alan yakışıklı oyuncu, geçmişte peş peşe dizi çekmek yerine birkaç sezon ara verip yüzünü dinlendirmeyi tercih etmişti. Bu kez ise ters köşe yapan Akyürek’in yeni adresinin şimdiden belli olduğu öğrenildi.Yakışıklı oyuncunun Kanal D ile anlaştığı ve bugüne kadar birçok unutulmaz işe imza atan usta yapımcı Tomris Giritlioğlu’nun yeni sezonda ekrana gelecek dizi projesinde oynayacağı konuşuluyor.Öte yandan son günlerde sosyal medyada ortaya atılan bir iddia Engin Akyürek fanlarını heyecanlandırdı. İddiaya göre Akyürek, “Kara Para Aşk” dizisindeki partneri Tuba Büyüküstün’le bir film için kamera karşısına geçecekti. Engin Akyürek’in geçen günlerde “Kara Para Aşk”ın senaristleri Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon’la yemek yemesi de ortalığı karıştırdı. Ancak Sema Ergenekon, “Yeni bir proje için değil, Engin’le arkadaşça buluştuk” diyerek yakışıklı oyuncuyla buluşmalarının yanlış anlaşıldığını açıkladı.“Cesur ve Güzel” dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün cephesi de güzel yıldızın Engin Akyürek’le yeni bir projesinin olmadığını, şimdilik sadece gelen sinema ve reklam projelerini değerlendirdiğini belirtti.Kaynak: medyatava.com