Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar geccelerde
Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile önceki akşam Kuruçeşme trafiğinde görüntülendi.
Magazin - 12 Ocak 2017 06:00
2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir Aras, önceki gün 1 yaşını doldurmuştu.
Emir Aras Düzyatan 1 yaşında!
Ailece yemek yemeye çıktıklarını söyleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 1’inci yaşını kutlayan oğulları Emir Aras’tan söz açılınca "Evlat sahibi olmak çok güzel bir duygu. Büyüyor yavaş yavaş" dedi.İşte çiftin o anları;
Neslişah Alkoçlar'a yeni burun
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