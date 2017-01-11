Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar geccelerde

Magazin - 12 Ocak 2017 06:00

Emir Aras Düzyatan 1 yaşında!

Neslişah Alkoçlar'a yeni burun

2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir Aras, önceki gün 1 yaşını doldurmuştu.Ailece yemek yemeye çıktıklarını söyleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 1’inci yaşını kutlayan oğulları Emir Aras’tan söz açılınca "Evlat sahibi olmak çok güzel bir duygu. Büyüyor yavaş yavaş" dedi.