Magazin - 24 Ocak 2017 12:43

Dizide 'Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, Uludağ'da, kayınpederi Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu otelde konaklıyor. Kar motoruna binerek, uzun geziler yapan Düzyatan, keyifli vakit geçirip, yorgunluğunu attığını söyledi.Düzyatan, bu sabah da kayınpederi Ender Alkoçlar ve arkadaşları ile birlikte kar motoruyla gezdikten sonra otele döndü.Kaynak: DHA