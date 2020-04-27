Engin Altan Düzyatan'a 'Kuruluş Osman' baskısı!

Engin Altan Düzyatan, "Diriliş Ertuğrul"un başrolünde yer almıştı. "Diriliş Ertuğrul" geçtiğimiz sezon final yaparak yoluna "Kuruluş Osman" olarak devam etme kararı aldı. "Kuruluş Osman"ın başrolü ise Burak Özçivit oldu. Engin Altan Düztatan ise "Kurşun" dizisinde rol almaya başladı.Fakat "Kurşun"un ömrü kısa sürdü. Reytinglere kurban giden dizi erken final yapmak zorunda kaldı. Sevenleri ise Engin Altan Düzyatan'ın "Kuruluş Osman"a katılması yönünde baskı yapmaya başladı.Son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Düzyatan, yine takipçilerini heyecanlandırdı. Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Artık Kuruluş Osman'a gel", "Umarım sakalları beklediğimiz şey için uzatıyorsunuzdur" şeklinde yorumlarda bulundu.