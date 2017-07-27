Engin Altan Düzyatan'a sürpriz parti

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan'a sürpriz parti...

Magazin - 27 Temmuz 2017 09:39
Engin Altan Düzyatan'a sürpriz parti
Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan'ın 38. yaş günü için sürpriz bir parti düzenledi.

Sürpriz partide ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yakın dostları da yerini aldı.

Aslışah Alkoçlar da eniştesi için "İyi ki doğmuşsun, iyi ki abim olmuşsun" notuyla bu paylaşımı yaptı.

'Best Dad, Husband' yazılı pastayı üfleyen Engin Altan, eşi Neslişah Alkoçlar'la dans etti.

Partiye katılanlara üzerinde "Altan hang over" yazılı keseler hediye edildi.

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