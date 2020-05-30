Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını şaşırtan karar!

Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış ve dizi yayınlandığı dönemde reyting rekorlar kırmıştı. Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından da dizinin devamı niteliğinde Kuruluş Osman çekilmeye başlamıştı.Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenmiş, Engin Altan Düzyatan da Kurşun isimli başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Fakat Kurşun'un ömrü 6 bölüm sürmüş dizi reyting kurbanı olmuştu.Kurşun'un finalinin ardından hayranları Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da rol alması için baskı yapmaya başladı. Sosyal medyada sıkça yapılan yorumların aksine Engin Altan Düzyatan'ın daha önce canlandırdığı karakterleri yeniden canlandırarak kendini tekrarlamak istemediği öğrenildi. Diriliş Ertuğrul ile Kuruluş Osman’ı iki ayrı dizi projesi olarak gören oyuncu, zaten yaptığı bir şeyi yeniden yapmak istemiyor.