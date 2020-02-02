Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı çok konuşuldu!

Bu sezon Fox Tv'de yayınlanan 'Kurşun' dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, dizinin erken final yapmasıyla, tatile çıkmıştı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düzyatan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.Engin Altan Düzyatan'ın sakal bırakıp saçlarını uzatmaya başladığı görüldü. Bu halini gören hayranları ise 'Yeni proje mi geliyor?' diye sormaya başladı.Ancak yakışıklı oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.[Kaynak: milliyet.com.tr]