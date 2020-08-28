Engin Altan Düzyatan'ın zor anları!

Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşı Ralf Tezman ile Bebek'te bir otelde Boğaz'a karşı akşam yemeği yiyerek sohbet etti. Cadde'nin haberine göre; 41 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Arabasının arka koltuğuna geçen oyuncu Düzyatan'ı, yoldan geçen bir vatandaş arabasının camına vurarak taciz etti. Ünlü oyuncu, yaşadığı taciz sonrası büyük bir şaşkınlık yaşarken, şoförü ise hızla gaza basarak oradan uzaklaştı.(Kaynak: milliyet.com.tr)