Emir Aras Düzyatan 1 yaşında!

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, 1 yaşına basan oğulları Emir Aras'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

Magazin - 09 Ocak 2017 21:31
Emir Aras Düzyatan 1 yaşında!
İki yıl önce nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir Aras bir yaşına bastı.

Ünlü çift kar altında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşıp oğullarının doğum gününü kutladılar.

Neslişah Alkoçlar oğlunun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından "Bugün ailemizin tamamlayıcısı #emiraras1yasinda... Kıyamadığım, kokusuna asla doyamadığımm, canim oğlum...Emirim bana bu duyguyu yaşattığın için sana çok teşekkür ederim... Ömrünün sonuna kadar sana en iyi şekilde bakıp seviceğimize söz veriyorum...Allahım çocuk isteyen, bekleyen herkese bu duyguyu yasamayı nasip et #aile #sukur" diye duygusal bir mesaj paylaştı.


Engin Altan Düzyatan da eşi ve oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşıp altına da "Geçen yıl bugün hayatımızın anlamı dünyaya geldi, teşekkürler karıcığım, ikinizi de çok seviyorum.. İyi ki varsınız. #emiraras1yasinda" notunu düştü.

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