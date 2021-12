Engin Hepileri: Oyunculuk hayat gibidir!

Orta Kafa Aşk’ta duygusal ve mizahi yönü kuvvetli Mesut karakterine hayat veren Hepileri, konuk oyuncu olarak yer aldığı “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde ise tam ters köşe bir karakter olan toplum içinde saygı gören, sosyopat Koray karakteri ile beğeni topladı. Yaz aylarında çekilen ve 2022 ‘de yayınlanması planlanan Netflix dizisi “Pera Palas’ta Gece Yarısı”nda 1919 Türkiye’sindeki bir askeri canlandıran Hepileri, önümüzdeki günlerde de bir çocuk programı ile izleyici ile buluşacak. Ekranlarda farklı karakterlerle yer aldığı bu dönemde Nergis Öztürk ile devam eden iki kişilik oyunu “Akciğer” ile aynı zamanda sahnede de övgü topluyor!“Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde 6 bölüm süren konuk oyunculuğundaki performansı çok konuşulan Engin Hepileri, Koray karakterine veda ederken sosyal medyadan paylaştığı teşekkür notunda “Benim görevim böyle bir karakteri en iyi şekilde canlandırmak. Çünkü bu adamlar gizlenseler de, gerçekler aramızdalar ve oldukça çoklar. Belki durumun ciddiyetinin farkına varır ve hep birlikte haykırırız” diyerek kadına karşı şiddete yönelik farkındalık yarattığı mesajını sevenleri ile paylaştı.Engin Hepileri’nin gelecek hedefleri, oyunculuk ve son dönem canlandırdığı farklı karakterle ilgili yorumu ise şöyle;"Geleceği heyecanla beklediğiniz bir meslek bu, hayat gibi. Umut dolu. Yarın ne olacağı hiç belli olmayan çalıştıkça, üstüne düşündükçe, inandıkça size yeni imkanlar açan büyülü bir meslek. Emekliliği yoktur mesela. Çalışmaya devam etmeli, kendinizi geliştirmeli ve devamlı yeni şeyler öğrenmeli, üretmelisiniz. Ancak bu şekilde ilerlersiniz. Yoksa geride kalırsınız. Rakiplerinizin değil, kendinizin gerisinde kalırsınız. İlerleme ise tecrübelerinizi hiç kaybetmemeniz gereken hayal gücünüz ile buluşturdukça mümkün olur. Ve her bir rol yeni hayallerin renkleri oluverir. Ve bu rengarenk hayattır oyuncuyu dimdik hayatta tutan."