Enis Arıkan: “Hazal’la ilk tanıştığımızda Kahtalı Mıçı gibiydi.”

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin yeni sezonunun ilk konuğu olan sevilen oyuncu Enis Arıkan samimi itirafları ve eğlenceli tavrıyla gecceye damga vurdu.Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalan Arıkan, korona virüsü Ezgi Mola’ya kendisinin bulaştırma hikayesini; “Ezgiyi bir aydır görmüyordum, nasıl da özlemişim. Aradım buluşalım diye plan yaptık. Görüştüğümüzde bir aydır görüşmemenin de verdiği özlemle nasıl öpüyorum Ezgi’yi, doyamıyorum öpmelere, tükürüklere boğdum resmen. Ezgi’de bana o görüşmemizde dedi ki; “Canım bak biz şanslı insanlarız, etrafımızdaki herkes korona oldu bir tek biz ikimiz olmadık.”. Ertesi gün oldu, ateşler içerisinde uyandım, Ezgi’yi aramam lazım ama korkuyorum da. Test sonucunu aldıktan sonra Ezgi’ye söylediğimde telefonda bana “Beni neden öptü o kadar dün akşam.” diye bağırıyordu.” sözleriyle anlattı.Programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren başarılı oyuncu, “Sevgilinin günlüğünü okur musun?” sorusuna verdiği “Ben, tabii ki okurum. Okumayan da olmamalı bence. Hiç unutmuyorum çocukken ablamın günlüğünü bulmuştum. Ablam da ilk sayfasına; “Bu günlüğü okuyan şöyle olsun böyle olsun” minvalinde uzun bir şeyler yazmış, o sayfayı okudum nasıl korktum, nasıl korktum, dedim ben bunu okumamalıyım. Sonra parmağımı yalayıp diğer sayfalara geçtim, o günlüğü hatmettim resmen. İşin bir diğer komik tarafı sonra ben de kendime günlük aldım ve ablamın yazdıklarının aynısını günlüğümün ilk sayfasına yazdım.” cevabıyla stüdyodaki herkesi dakikalarca güldürdü.Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı her işte başarısını ortaya koyan Arıkan, İbrahim Selim’in kendisine yönelttiği “Şarkı söylemeyi düşünüyor musun ya da ister misin şarkıcı olmak?” sorusu üzerine; “Ben şarkıcılara bayılıyorum. Ama şarkıcı olmak benim neyime. Sadece bir kere şarkı yapmak istedim. Yapıp Youtube’a koyacaktım sadece, Youtube şarkıcısı olacaktım kendimce ama menajerime bunu söylediğimde bana sadece “Ne zaman ki ben ölürüm ancak o zaman sen şarkı söyleyebilirsin.” dedi. Korkuyorum menajerimden çok.” sözleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.Önümüzdeki aylarda vizyona girmeye hazırlanan ve başrollerini Hazal Kaya ile paylaştığı sinema filmi “Benden Ne Olur?” için oldukça heyecanlı olduğunu da belirten başarılı oyuncu, sette geçirdikleri zamanı; “Tanıdığın insanlarla çalışmak hem çok keyifli hem de çok rahat hissettiren bir şey bana. Hazal ile oynarken kötü mü oynadım diye gerilmiyorum karşımdaki Hazal sonuçta kötüysem de o an kötüyümdür ne olacak diye düşünüyorum. Biz Hazal’la uzun zamandır aynı projede yer almadık. Çok eskiden bir dizide beraber çalışmıştık Hazal o zaman lisedeydi daha annesi bana emanet ederdi. Lise formasını çıkarır sete girerdi. Çok bebekti ama bir yandan da Kahtalı Mıçı gibi dolanırdı Taksim’de. Yeniden onunla sette olmak çok eğlenceliydi.” İfadelerini kullandı.