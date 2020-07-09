Enis Arıkan: "İşlerimiz rafa kalktı!"

Corona virüsü salgınından korunmak için Çeşme'deki yazlığında vakit geçiren başarılı oyuncu Enis Arıkan, kısa bir süreliğine İstanbul'a geldi. Arıkan, zamanını dinlenerek ve okuyarak geçirdiğini söyledi.

09.07.2020 19:11 Magazin

Enis Arıkan: "İşlerimiz rafa kalktı!" Enis Arıkan önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Çeşme'ye giden oyuncu, kısa bir süre için İstanbul'a döndüğünü söyledi.

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İşlerinin durduğunu belirten Enis Arıkan şöyle konuştu:

“İnşallah bir an evvel tam anlamıyla normal hayatımıza döneriz. Her şeyden önce kesinlikle sağlık. Sonrasında zaten bir şekilde hayatımızı idame ettiririz. Şu anda hali hazırda var olan işlerimiz bu süreç dolayısıyla rafa kalkmak durumunda kaldı. Bende dinlenerek ve okuyarak, ailemle birlikte bu süreci geçiriyorum.”


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