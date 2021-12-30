Enis Arıkan, 'öldü' haberlerine isyan etti!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu. Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arıkan, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.