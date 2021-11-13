Enis Arıkan: “Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorum”

İlgiyle izlenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin yıldızlarından Enis Arıkan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te konuk oldu.

13.11.2021 20:32 Magazin

Enis Arıkan: “Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorum” Enis Arıkan, Hakan Gence’ye çocukluğundan kariyerine, yakışıklı olmak uğruna yaptırdıklarından takıntılarına hakkında bilinmeyen pek çok şey anlattı. 30 yaşından sonra değiştiğini söyleyen oyuncu, “Eskiden hırslı ve gergindim. Sonra duruldum. Artık hayatı pozitif karşılıyorum. Mutlu olmaya çabalıyorum ama hâlâ dünyanın en takıntılı manyağı olduğumu söyleyebilirim” dedi. Çok utangaç olduğunu söyleyen Arıkan, kalabalığa girmeyi “Korkulu rüyam” diye tanımladı.

Enis Arıkan: “Hazal’la ilk tanıştığımızda Kahtalı Mıçı gibiydi.”

Enis Arıkan: “Hazal’la ilk tanıştığımızda Kahtalı Mıçı gibiydi.”



Kasvete gelemediğini ve hatta slow şarkı dinleyemediğini de söyleyen oyuncu, derdini en yakınlarına bile en fazla 5 dakika anlatabiliyor, sonra herkesi dansa kaldırıyormuş. Arıkan programda Gence’ye yakışıklı olmak için çok uğraştığını da anlattı, “Bütün doktorlara gidiyorum. Hepsine bir şey yaptırıyorum” dedi.

Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan:

Koronavirüse yakalanan Enis Arıkan: "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum"
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: