Enis Arıkan'la Selin Şekerci, Hadise'yi ti'ye aldı!

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, evlilik yolunda ilk adımı attı.Dinçerler'den evlilik teklifi gelirken, Hadise haberi sosyal medyadan duyurdu.Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Hadise, Instagram'dan Dinçerler'e sarıldığı bir video paylaştı ve "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.İkilinin romantik anları magazin gündemine otururken, sıkı dost olan oyuncu Enis Arıkan ve Selin Şekerci'den bir paylaşım geldi.Arıkan ile Şekerci, Hadise ve Dinçerler'in videosunu parodi haline getirdi. Genç oyuncuların o paylaşımları ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.