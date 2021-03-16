Enver Gül müzik dünyasına “Gelsene” ile merhaba diyor

İlk kez 2014 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran Enver Gül, profesyonel müzik kariyerine ilk adımı söz ve müziği kendisine ait “Gelsene” şarkısıyla attı. Aranjesini Cenk Kandıralı’nın yaptığı eğlenceli şarkıya renkli bir de klip çekildi.Yönetmen koltuğunda Onur Orhan Dal’ın oturduğu klibin çekimleri Kuzguncuk’ta yapıldı. Sanat yönetmenliğini Elif Gül’ün üstlendiği çalışmada Enver Gül’e dansçılar eşlik etti. Dansöz sahneleriyle de renklenen klip büyük beğeni topladı.