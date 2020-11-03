Ercüment Çözer, Savaş ve Helin'in peşinde!

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can’ı bir araya getiren ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin nefes kesen ilk bölümünün ardından 2. bölüm için geri sayım bugün sona eriyor. Savaş’ın (Boran Kuzum) onu taciz eden taksici ile yaşadıklarını, Ercüment Çözer’in toplumdan ayrıştırılması gerektiğini düşündüğü saygısızları rehabilite ettiği merkezini, Helen’in (Miray Daner) dünyaya öfkesini gördüğümüz 1. bölümün ardından yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ercüment Çözer’in (Nejat İşler) Savaş ve Helen’i bulmak için Hasret’e (Rojda Demirer) yaklaşarak ondan bilgi almaya çalıştığı sahnede Çözer’in toplumsal sorunlar üzerine söyledikleri yine çok konuşulacak.Inter Medya imzası taşıyan, BluTV özel yapımı ‘Saygı’nın senaryosu Mehmet Ercan Erdem’in kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Ali Taner Baltacı oturuyor.