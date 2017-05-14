Erdal Beşikçioğlu, Adı Efsane'den ayrılıyor mu?

Magazin - 14 Mayıs 2017 22:05

Hayranından 'Adı Efsane'ye özel şarkı!

Arda Turan'dan 'Adı Efsane'ye destek!

Kanal D'de Cumartesi akşamları ekrana gelen "Adı Efsane"nin setinde kıpırdanmalar olduğu dedikoduları sektör kulislerinde konuşuluyordu.TV eleştirmeni usta televizyoncu Mesut Yar, bu dedikoduların ayyuka çıktığının sinyallerini verdi ve Erdal Beşikçioğlu'nun diziden ayrılabileceğini yazdı.İşte Mesut Yar'ın "Hocam Gidiyor Musun?" başlıklı o yazısı...Adı Efsane (Kanal D) dizisi ağırlıklı olarak genç oyuncular üzerinden yürüyen bir iş oldu. Bana biraz Güneş’in Kızları dizisinin kader yolunu hatırlatıyor...Bu dizinin içinden önümüzdeki yılların dizi ekranı için birçok önemli yüz çıkacak. Hatta çıktı bile. Ama bir yüz eksilecek... Çok sağlam bir kaynağın fısıldadığına göre dizinin başrolündeki Erdal Beşikçioğlu yol ayrımındaymış. Nedenini biliyorum ama orası kendini ilgilendirir...Erdal dostum o hattan çıkınca dizi ne yapar diye soranlar olacaktır. Gençlik dizileri ne yapıyorsa onu elbette...Güzel bir yaz sezonu ve ardından “görüşmek dileğiyle”!