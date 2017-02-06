Erdal Beşikçioğlu: Şiddetle kınıyorum!

Erdal Beşikçioğlu çeşitli yayın organlarında "İşte Olağan Hayırsızlar" başlığı altında yayımlanan haberlere tepki gösterdi.

Magazin - 06 Şubat 2017 12:45
Erdal Beşikçioğlu: Şiddetle kınıyorum!
İşte Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamaları:

"Bugün öncelikle bir gazetede ardından da internet mecralarında yer alan 'İşte Olağan Hayırsızlar' başlık haberi ve bu haberi hedef göstermek maksadı ile yazan, yayan tüm taraflı basın mecralarını şiddetle kınıyorum.

Twitter’da Woyzeck Masalı’ndan bir alıntı olan ve George Büchner'in yazdığı “Evette hayır mı suçlu yoksa hayırda evet mi suçlu düşünün bunu” diyerek yazdığım yazı aslında tam da bugün bizi düşürdükleri durumu yansıtıyor.

Seçme hakkı, oy hakkı hepimiz için en kutsal, en mahrem insan haklarından biridir. Hiçbir yerde 'hayır diyeceğim' şeklinde tek bir beyanım olmamasına rağmen bizleri kendi ideolojik akıllarının çıkarlarına alet eden, hedef gösteren, taraf ilan eden bu hadsizlerin yapmak istediklerine alet olmayı reddediyorum.

Bizler milyonlarca vatandaşın sevdiği insanlarız. Bir taraf olmayı ya da bir tarafa alet olmayı doğru bulmuyorum. Evet ve hayırlarla toplumu ayrıştırmayı esefle kınıyorum. Tek söylemim bu süreç içerisinde insanlarımızın siyasilerin anlattıklarını dinleyip ona göre seçimlerini yapmaları ve yaptıkları seçime inanmaları, içinde bulunduğumuz bu hassas süreci bu şekilde değerlendirmeleridir.

Bu emrivaki şeklindeki taraflaştırma büyük bir aymazlıktan ve anayasa referandumunu ucuzlatmaktan başka bir işe yaramadığı gibi toplum iradesine de yapılmış yanlı bir baskıdır.

Adımın bundan sonra taraf olarak gösterilecek herhangi bir habere alet edilmemesinin altını çizerken bu haberi yazan, yayan tüm kişi ve kurumlardan adalet önünde hakkımı arayacağımın bilinmesini istiyorum.

Hayırlısı ne ise o olsun...

Erdal Beşikçioğlu"

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