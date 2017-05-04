Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; Erdal Beşikçioğlu ve Sıla arasında yasak aşk yaşanıyor.
25 yıldır evli olan Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın Anadolu Yakası'nda salaş ve gözlerden uzak mekanlarda buluştukları iddia edildi.
Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
Adı Efsane dizisinde başrol oynayan usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın aşk yaşadığı iddia edildi.Dedikodu - 04 Mayıs 2017 10:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Erdal Beşikçioğlu, Sıla, aşk
DEDİKODU HABERLERİ
- Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik tektaş ile evlilik teklifi!
- Yağmur Tanrısevsin, reklamdan 900 bin TL kazanacak
- Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
- Tülin Şahin ile Memet Özer için şok iddia
- Ozan ve Ece Doğulu'nun yakalanma kavgası
- Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
- Tülin Şahin ile Memet Özer neden boşanıyor?
- Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
- Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'nın ayrılık sebebi; Maç
- Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu önlemi