Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?

Adı Efsane dizisinde başrol oynayan usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın aşk yaşadığı iddia edildi.

Dedikodu - 04 Mayıs 2017 10:50

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; Erdal Beşikçioğlu ve Sıla arasında yasak aşk yaşanıyor.



25 yıldır evli olan Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın Anadolu Yakası'nda salaş ve gözlerden uzak mekanlarda buluştukları iddia edildi.

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