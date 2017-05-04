Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?

Adı Efsane dizisinde başrol oynayan usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın aşk yaşadığı iddia edildi.

Dedikodu - 04 Mayıs 2017 10:50
Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; Erdal Beşikçioğlu ve Sıla arasında yasak aşk yaşanıyor.

25 yıldır evli olan Erdal Beşikçioğlu ve Sıla'nın Anadolu Yakası'nda salaş ve gözlerden uzak mekanlarda buluştukları iddia edildi.
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