Erdal Beşikçioğlu’ndan bir online oyun daha

Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan ‘Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti’ oyunu online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı oyuncu olarak sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, 20 Şubat 2021 akşamı 20:30'dan itibaren online olarak seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. ‘Fahrenheit 451’ ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu.Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec’in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, "Aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser.’’ şeklinde konuştu.