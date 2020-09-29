Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk online tiyatro prömiyeri!

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve oynadığı ‘Fahrenheit 451’ oyununun Türkiye prömiyeri online olarak da izlenebilecek.Büyükyalı Fişekhane’de 7 Ekim’de Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek oyunun hem salon biletleri hem de online biletleri Biletix’te satışa çıktı.Distopik edebiyatın baş yapıtlarından biri kabul edilen Ray Bradbury’nin ‘Fahrenheit 451’ adlı romanından uyarlanan oyununun Türkiye prömiyeri 7 Ekim’de Büyükyalı Fişekhane’de yapılıyor. Tatbikat Sahnesi, pandemi sürecinde yaşanan seyircinin yeni tiyatro oyunlarına erişim sıkıntısını giderecek ilk online prömiyer yöntemini başlatıyor.Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği ve oynadığı ‘Fahrenheit 451’ oyununun Türkiye prömiyeri Biletix’in online platformu Seyretix üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek. Prömiyer gecesi öncesi seyircinin salona gelişi ve oyun öncesi hazırlıkları, Tatbikat Sahnesi’nin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece oyunu ekran başında izleyecekler salondakiler gibi tiyatro atmosferi yaşama imkanı bulacak.İlk online prömiyer ile pandemi sürecinde seyircinin yeni oyunlara erişim sıkıntısını aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, “Kalabalık ortamda olmak istemeyen insanların endişelerini bir parça giderebilmek için buna karar verdik. Dijital ortamda Türkiye'nin neresinde olursanız olun prömiyerimize salondaki seyircimiz gibi aynı heyecanla katılabilecek insanlar. Umarım 7 Ekim akşamı hem evlerinden hem de tiyatroya gelerek burada olacak seyircimiz aynı keyfi alacaktır.” diye konuştu.Arzulanan ve hayal edilen ütopik toplum modelinin anti-tezi niteliğindeki “distopya” kavramı; gelecekte ya da kurgusal bir evrende geçen, özgürlüğün reddedildiği, bunaltıcı ve baskıcı bir ideolojinin düzen adına yol açtığı korkuyu, acıyı, güvensizliği ve mutsuzluğu anlatır.İnsan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan bu denetlenemez kâbusta, kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmek her zaman mümkün müdür? ‘Fahrenheit 451’; Bradbury’nin distopyası değil, açık seçik bizim dünyamızdır, kendi tarihimiz. Zaman ise belirsiz değil, daima bu zamandır.Şimdi sor kendine, kitap kağıtlarını tutuşturmayı sağlayan bir sıcaklık derecesi, düşünceyi ortadan kaldırmaya yeter mi?Tür: DramSüre: Tek Perde / 75 Dakika Yaş Sınırı: 14 yaşYazan: Ray BradburyÇeviren: Nazlı Gözde YolcuYöneten: Erdal BeşikçioğluYönetmen Yardımcısı: Elvin BeşikçioğluKoreografi: Aslı Güneş SümerReji Asistanları: Selin Tekman Hayriye Merve KayaIşık Tasarım: Yakup ÇartıkDekor Tasarım: Barış DinçelKostüm Tasarım: Başak ÖzdoğanMaske Tasarım: Cécile AyhanAfiş Tasarım: Hande ŞiriVideo Mapping: Can AkyürekFotoğraf: Murat MuratalOyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Serhat Midyat, Neslihan Aker,Selin Tekman, Ayşegül Çaylı, Hayriye Merve Kaya, Diren Yurtsever, Ozan Gökçe, Gizem Memiç Mert, Aleyna Vargül, Deniz Bal