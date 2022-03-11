Erdal Özyağcılar: "Erkekler felakettir, içten pazarlıklıdır"

Erdal Özyağcılar 40'ta çocukluğundan ailesine, sanatına, tiyatroya, kariyerine, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ve neşesiyle yanıtladı. Filmleriyle, canlandırdığı karakterlerle hayatımıza dokunan usta sanatçı Erdal Özyağcılar, şakayla karışık dolgun saçları için reklam filmi çekmek için mesaj bile verdi.Cansu Canan Özgen'in, Erdal Özyağcılar'ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var sorusunda Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal yanıtı geldi.İşte Özyağcılar'ın Kemal Sunal açıklaması: Kemal. Kemal'le çok sevişirdik. Aralarda köfte yemeğe kaçardık kostümlerimizle Beşiktaş'a. Bayağı cimriydi, kimseye içki ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. '2 duble benden üçüncüsü yok' derdi. Kemal'in garip bir havası vardı biliyor musun, daha farklı, içe dönük, samimi... Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim. Kemal Sunal.Cansu Canan Özgen, ailesinde zeytinyağ işi yapan ve soyadlarını da yağla ilgili alan bir aileye mensup olan Erdal Özyağcılar'a Türkiye'nin gündemindeki zeytin ağaçlarını sordu. Özgen; "Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesi Türkiye'ye ne kazandırır?" diyerek Erdal Özyağcılar'ın konuyla ilgili yorumunu istedi. Erdal Özyağcılar, "Ben ona inanmıyorum, öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Zeytin üreticisi çok daha farklı yaptırmaz, canını koyar yaptırmaz. Yanlış bir şey. Zeytin Tanrı meyvesidir Allah çarpar onları" yanıtını verdi.Cansu Canan Özgen, kalabalık bir ailede büyüyen Erdal Özyağcılar'a "Erdal Özyağcılar'ı kadınlar mı yönetiyor?" sorusunu yöneltti. Özyağcılar bu soruya şu yanıtı verdi:"Evet. 8 Mart Kadınlar Günü beni yöneten kadınlara ve tüm kadınlara uğurlu ve mutlu gelsin. Ben kadınlara kendimi teslim etmekten çok mutluyum. Çünkü kadınlar erkeklerden farklı. Onlar Marslı. Duyguları, beyin matematikleri farklı, iyilik kötülük düşünceleri, yardımseverlikleri farklı. İçten pazarlıklı değiller asla. Erkekler felakettir, içten pazarlıklıdır. Dişi oldukları için o analık duyguları var ya, o işte fark yaratıyor. Biz bilmiyoruz ki o duyguyu... Bebeğin ilk doğduğun an baba da seviniyor, belki annenin sevincinin 4'de biri değildir o. Üç kağıt mı yapıyor, hayır, o kadar duyabiliyor. Erkeklerin burnu koku almıyor, hayatı koklayamıyor, koku özürlü. Ama kadın öyle değil, acısı, şefkati, hayatla olan ilişkisi çok farklı. Ben kendi ailemde bunu küçük yaşta hissettim. Kadınlar dünyasında büyüdüğüm için, beni kadınlar yönettiği için hep onlarda bana geldiği için, benim için kadınlar..."Cansu Canan Özgen, bir dönem kozmetik sektörüne girerek, şampuan çıkaran Erdal Özyağcılar'a "Baş döndüren dolgun saçlarınızın formülü kendi şampuanlarınız mı?" sorusunu yönelterek 40'ın en neşeli dakikalarını başlattı. Erdal Özyağcılar ise müthiş neşesiyle "Evet. Ayrıca kendi şampuanımın formülünü bir şampuan firmasına verip bir de reklam çekmek istiyorum, bunun için yanıp tutuşuyorum. Bu yaşta, böyle güzel erkek saçını görüp de bunun reklamını çekmemek yazık" dedi.Cansu Canan Özgen, Türkiye'nin gündemine dair Erdal Özyağcılar'a "Sezen Aksu ve Tarkan neden hedef oldu?" sorusunu yöneltti. Erdal Özyağcılar bu soruyu şöyle cevapladı:"Hedef olmadı, bu dönemde bu ötekileştirme algı operasyonları çok fazla olduğu için, artık buluttan nem kapar olayı oldu. Uluslararası iki sanatçı Tarkan ve Sezen Aksu. İstediği gibi yazar, nezaket vardır, üslup vardır, bu bir slogan değildir. O kadar ötekileştirdik, birbirimizi yıkmak için nereden ne olur da nasıl vururum diye, pek hoş olmayan plan ve programlar oluşuyor. Üzülerek bakıyorum, yanlış geliyor. Yaptığı işi yapıyor, başka bir iş yapmıyor. Tarkan ya bu. Yıllarca bu işi yapıyor. Sevmediğim şarkısı da var, ilk zamanlarında... Zorlama her şeyi bir şeye çekme çabaları, vakif kaydı, o kadar meselemiz varken Tarkan ve Sezen Aksu'nun şarkısını mı konuşacağız. Buraları çekmenin anlamı yok."