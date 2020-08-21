Erdem Akakçe'den çifte sürpriz!

‘Erdem Akakçe Band’ ile uzun yıllardır müzik hayatını sürdüren Akakçe, artık sahnelerde de Dolapdere Big Gang grubunun yeni vokalisti olarak boy gösterecek. Oyuncu, şu sıralar Dolapdere Big Gang'in İstanbul Devlet Senfoni orkestrasıyla yapacağı konser serisinin provalarıyla uğraşıyor.Erdem Akakçe, ayrıca Dolapdere Big Gang ve Linet ile hazırladıkları " Geri Dönüş" adlı kısa filmde de jandarma rolünü canlandırıyor. Gökay Süngü’nün yönetmenliğini yaptığı projede yer alan oyuncu, bu uluslararası yapımda bulunmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak “Çekimler gerçekten son derece titiz bir şekilde gerçekleşti. Mesajı olan işlerin içinde rol almak benim için her zaman daha önemlidir. Bu sıcak havalarda, çelik yelek ve kasketin ağırlığı ve savaş sahneleri bize zor anlar yaşattı. Fakat ekrandaki gerçekçiliğini gördüğümüzde tüm zorluklara değdiğine emin olduk” dedi.