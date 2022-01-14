Erdem Kınay; sesini ilk duyduğum da yeteneğine hayran kalmıştım , bir şarkı yapmalıydık ve yaptık ,videosunu çektik dediği, proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkısına eşlik eden Ceylan Koynat ile birlikte kamera karşısına geçti.
Sözleri Murat Güneş‘e , müziği ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan , Ceylan Koynat yorumu ile "Yalnızlık Sınavı" adlı şarkının Video klibi; Lucapigs yönetmenliğinde, Zuhal Müzik Stüdyo ‘da profesyonel bir ekiple çekildi.
Erdem Kınay'ın yeni Proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı’’ isimli şarkısının video klibi Netd Müzik Youtube kanalında yerini aldı.
Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti!
Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü yeni yılda hayranlarının beğenisine sundu.2022 ‘ye iddalı bir giriş yapan Kınay yeni video klibini yayınladı.
14.01.2022 12:01 Kültür-Sanat