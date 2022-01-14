Erdem Kınay yeni video klibi için kamera karşısına geçti!

Erdem Kınay; sesini ilk duyduğum da yeteneğine hayran kalmıştım , bir şarkı yapmalıydık ve yaptık ,videosunu çektik dediği, proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı ‘’ adlı şarkısına eşlik eden Ceylan Koynat ile birlikte kamera karşısına geçti.Sözleri Murat Güneş‘e , müziği ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan , Ceylan Koynat yorumu ile "Yalnızlık Sınavı" adlı şarkının Video klibi; Lucapigs yönetmenliğinde, Zuhal Müzik Stüdyo ‘da profesyonel bir ekiple çekildi.Erdem Kınay'ın yeni Proje 3 albümünde yer alan ‘’Yalnızlık Sınavı’’ isimli şarkısının video klibi Netd Müzik Youtube kanalında yerini aldı.