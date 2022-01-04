Erdem Kınay'dan 2022'ye iddialı giriş!

Albümde, sözleri Deniz Erten‘e Murat Güneş’e, Günay Çoban ‘a ve Yusuf Taşkın’ a , Selahattin Erhan ‘a ait müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan 12 hit şarkı yer alıyor.“Proje 3” albümünde Kenan Doğulu , Yılmaz Taner , ve birbirinden yetenekli ,iyi yorumcu genç müzisyenler ile birlikte çalışan Erdem Kınay , yeni yıla iddialı bir giriş yaparak hayranlarına sürpriz yaptı. Erdem Kınay ‘ın Proje 3 isimli albümü KNY Müzik ve Dmc Netd müzik kanalında yerini aldı…