Erdem Kınay'dan 2022'ye iddialı giriş!

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren DJ, müzik yapımcısı, besteci ve prodüktör Erdem Kınay, “Proje 3” adlı albümünü hayranlarının beğenisine sundu.

04.01.2022 14:14 Kültür-Sanat

Erdem Kınay'dan 2022'ye iddialı giriş! Albümde, sözleri Deniz Erten‘e Murat Güneş’e, Günay Çoban ‘a ve Yusuf Taşkın’ a , Selahattin Erhan ‘a ait müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyan 12 hit şarkı yer alıyor.


“Proje 3” albümünde Kenan Doğulu , Yılmaz Taner , ve birbirinden yetenekli ,iyi yorumcu genç müzisyenler ile birlikte çalışan Erdem Kınay , yeni yıla iddialı bir giriş yaparak hayranlarına sürpriz yaptı. Erdem Kınay ‘ın Proje 3 isimli albümü KNY Müzik ve Dmc Netd müzik kanalında yerini aldı…
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