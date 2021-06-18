Eren Çıralar'dan 1 şarkı 2 versiyon

Çıralar, maxi single ile aynı adı taşıyan şarkıya iki ayrı versiyonda yer verdi. Söz ve müziği Bülent Cenkci’ye ait olan eserin düzenlemesini Erhan Doğancıoğlu yaptı.Şarkının balat versiyonunun düzenlemesi ise Emrah Demiralp imzası taşıyor. Çıralar, “Azım” şarkısına bir de klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Şarkıcının yeni çalışması Deep Revery adlı YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.