Ergin Ataman'a 3 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFB) Disiplin Kurulu, Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a 3 müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası verdi.

Basketbol - 05 Mayıs 2017 18:20

Kurulun kararı şöyle;



"Galatasaray Spor Kulübü antrenörü Ergin Ataman'ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Darüşşafaka Doğuş – Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle –eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."



Kaynak: DHA

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