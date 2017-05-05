Kurulun kararı şöyle;
"Galatasaray Spor Kulübü antrenörü Ergin Ataman'ın, 03.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Darüşşafaka Doğuş – Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki kaba, alaycı, küçük düşürücü söz ve hareketleri sebebiyle –eylemlerin müsabaka görevlilerine yönelik olması, şiddeti ve ağırlığı da dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 20.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
Kaynak: DHA
Ergin Ataman'a 3 maç ceza
Türkiye Basketbol Federasyonu (TFB) Disiplin Kurulu, Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a 3 müsabakadan men ve 20 bin TL para cezası verdi.Basketbol - 05 Mayıs 2017 18:20
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ergin Ataman, 3 maç ceza
BASKETBOL HABERLERİ
- Galatasaray - Fenerbahçe: 63 - 77
- Euroleague'de Nisan Ayı MVP'si Bogdan Bogdanovic oldu
- Daçka ikinci yarıda coştu!
- İşte Euroleauge'de maçların saatleri!
- Olympiakos-Anadolu Efes: 87-78
- Trabzonspor Medical'da Park Wright ayrıldı
- Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece: 84-78
- Banvit - Monaco maç sonucu: 83-74
- Anadolu Efes - Olympiakos: 62-74
- Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Obradoviç itirafı!