Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Obradoviç itirafı!

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşisi Programı'na konuk olan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basketbol ve futbol ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ataman, idolünün Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradoviç olduğunu söyledi.

Basketbol - 27 Nisan 2017 10:55

Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Yasin Dallı'nın yaptığı söyleşi programın konuğu Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman oldu. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi play-off turunun 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldiğini hatırlattı. Ataman, "Şu an 4'lü final oynamaya geçen yılın iki finalisti olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe hak kazandı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe CSKA'ya uzatmada kaybetmişti. Bu sezon rövanşı İstanbul'da alabilecek mi? Otoriteler Fenerbahçe'yi CSKA Moskova'nın önünde gösteriyor." dedi.



"Futbol camiasının yatacak yeri yok''



Türk futbolunun şimdiki durumu ile ilgili eleştirilerde bulunan ve oynanan futboldan insanların zevk almadığını belirten Ataman, "Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor. Futbol camiasının yatacak yeri yok." dedi.



Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını söyleyen Ataman, kariyerinde 2 Final Four oynadığını, 2 tane Euro Lig'de 3'üncülük, Euro Cup'da ise iki birincilik kazandığını hatırlattı. Ataman, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez.İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum." dedi.



Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinin sönük geçtiğini anlan Ataman, "O kadar kötüydü ki şaşkına döndüm. Maç bittiğinde altı yaşındaki oğlum ile Real Madrid ile Barselona maçını izledik. Futbolun ne olduğunu o maçta gördüm. Türkiye'nin en büyük iki kulübü ayrı bir konumda. Derbide ortaya koyulan futbol Türk futbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'da neden başarılı olamadığının açık göstergesiydi. Galatasaray UEFA kupasını kazanmasından bu yana Avrupa'da başarı elde edilemedi." dedi.



"Ekonomik desteğin bir örneği Avrupa'da yok''



Avrupa kulüplerinde CEO ve sportif direktörlük sisteminin uygulandığını ve yöneticilerin çok müdahil olmadığını söyleyen Ataman, "İşin sportif kısmını spor adamları yönetiyor. Yazık, diyorum. Türkiye'de devletimizin futbola yapmış olduğu ekonomik desteğin bir örneği Avrupa'da yok. Yayıncı kuruluş 500 milyon dolarlık bir ihale kazanıyor. Bu Avrupa'da yok. Oynanan futbolda insanların seyir zevki olduğunu düşünmüyorum. Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor." dedi.



"Oturup kulübün hedeflerini konuşacağız''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle kulübün iki yıl içerisinde 15 bin kişilik spor salonuna kavuşacağını belirtti. Hayalinin başarılar elde etmek olduğunu anlatan Ataman, "Hepimiz profesyoneliz. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Sezon sonu başkanımız Dursun Özbek'le oturup kulübün hedeflerini konuşacağız." dedi.



"Hiçbir takım Galatasaray'ın önüne geçemez''



Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ünlü çalıştırıcı, bundan sonra Türkiye'de Galatasaray'dan başka herhangi bir takımda çalışmayı düşünmediğini söyledi. Ataman, "Ama sonuçta Galatasaray benimle çalışmayı istediği sürece benim için Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray'ın önüne geçemez" dedi. Ataman yine bir soru üzerine de Euro Lig'de bugüne kadar 21 sezon takım çalıştıran ve 16 Final Four oynayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradoviç'in idolü olduğunu sözlerine ekledi.



