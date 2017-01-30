Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!

Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e 'edepli' gönderme gitti..

Magazin - 30 Ocak 2017 14:42
Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in Ayşe Arman'a verdiği röportajında "Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım" açıklaması eski eşi haberci Erhan Çelik'i kızdırdı.

Gülben Ergen'in bu açıklamalarından sonra Erhan Çelik'in sosyal medya hesabından "Edebim el vermez edepsizlik edene... Susmak en güzel cevap edebi elden gidene" notunu paylaşarak Ergen'e imalı bir göndermede bulundu.




Gülben Ergen: Yeniden aşık olmazsam kendime ayıp ederim!

Gülben Ergen: Yeniden aşık olmazsam kendime ayıp ederim!
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Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!