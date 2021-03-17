Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı.Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal cenaze töreni esnasından göz yaşlarına hakim olamadı. Bige Önal'ı o anlarda sevgilisi Aras Bulut İynemli teselli etti. İynemli bir an olsun Bige Önal'ı yalnız bırakmadı.