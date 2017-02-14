Erkan Avcı çok utandı!

Magazin - 14 Şubat 2017 11:36

Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Cesur ve Güzel dizisinde rol alan oyuncu Erkan Avcı, önceki akşam Cihangir'de genç bir kızla objektife takıldı.Erkan Avcı muhabirlerin soruları üzerine "Arkadaşlar çok utanıyorum, lütfen çekmeyin"diyerek röportaj taleplerini geri çevirdi.